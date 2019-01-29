Боевики обстреляли жилые районы поселка Золотое-5

Одной из жительниц обстрелянного дома пришлось с внуками прятаться в дальней комнате квартиры.

Боевики обстреляли жилые районы населенного пункта Золотое-5.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

По данным отчета СММ ОБСЕ, 26 января команда миссии зафиксировала пулевые отверстия в пяти окнах, выходящих на запад (один пулевое отверстие на первом этаже, два на третьем и еще два на четвертом) пятиэтажного многоквартирного жилого дома в поселке Золотое-5 (на западе от Луганска).

По утверждениям жительницы поврежденной квартиры на первом этаже дома, на тот момент из-за стрельбы она вместе со своими двумя внуками пряталась в дальней комнате квартиры.

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В соседнем пятиэтажном многоквартирном жилом доме команда миссии зафиксировала еще одно пулевое отверстие в оконной раме на втором этаже с северной стороны. По оценке наблюдателей СММ, повреждение появилось недавно и образовалось в результате попадания боеприпасов стрелкового оружия.

Кроме того, 27 января на игровом поле стадиона поселка Золотое-5 в 60 м на юго-восток от ближайшего жилого дома наблюдатели зафиксировали свежую воронку (диаметром 1,5 м), которая, по их выводам, образовалась от разрыва минометной мины или снаряда безоткатной пушки (типа СПГ), выпущенного с севера или северо-востока. Присутствующие на месте трое гражданских лиц (два мужчины и одна женщина в возрасте примерно от 20 до 40 лет) сообщили команде миссии, что обстрел произошел рано утром 27 января.

Так, ближайшие позиции подразделений Объединенных сил, расположены на отдалении, что делает невозможным применение стрелкового оружия, которое могло бы повлечь указанные выше повреждения жилых домов. Во втором случае, на направлении которого была выпущена минометная мина или выстрел СПГ, подразделений ВСУ нет вообще.

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.