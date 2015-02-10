Силы АТО отбили у боевиков ряд населенных пунктов вокруг Мариуполя – Турчинов

Как проинформировали УНИАН в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны, об этом сегодня секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил с места событий.

В частности, по его словам, сегодня подразделения Национальной гвардии Украины, в авангарде которых был полк специального назначения "Азов", при поддержке Вооруженных сил прорвали вражескую оборону в районе Мариуполя.

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"Врагу нанесены очень серьезные боевые потери. Разбив русско-террористические группировки вокруг Мариуполя, наши войска обеспечили надежную оборону города, защитив от артиллерийских обстрелов мирных жителей", - подчеркнул Турчинов.

По его словам, во время наступления были взяты под контроль города Павлополь, Коминтерново, Лебединское, Бердянское, Широкино и ряд других населенных пунктов.