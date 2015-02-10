СМИ: Под Дебальцево на фугасе подорвались машины с комбатом "Львова" и начальником ГУМВД Львовской области

Об этом на своей странице в Facebook сообщил львовский журналист-криминалист, редактор газеты „Ратуша” Николай Савельев.

„Люди! Львовяне! Имеем большую беду! Сегодня при попытке прорыва на Дебальцево подорвался автомобиль, в котором был начальник УМВД во Львовской области Дмитрий Загария! Фугас. Потом сепары пошли в атаку... Как сообщил один из пассажиров, которого выбросило взрывом, один из офицеров погиб. Как проинформировали ребята из Нацгвардии, после взрывов Дмитрий Дмитриевич еще был жив и даже, кажется, прислал эсэмэску. Сейчас туда прорывается под пулеметным огнем спецназ. Они ехали на двух машинах, одна бронированная, вторая - нет. Дмитрий Дмитриевич был не в бронированной! Господи! Спаси этого хорошего человека и всех, кто с ним рядом!”, - написал Савельев.

Читайте такжеМинобороны о Дебальцево: ситуация сложная, но контролируемаяВ то же время, как сообщает львовское издание „Погляд”, сегодня после обеда возле поселка Лагутино неподалеку Дебальцево погиб комбат батальона «Львов» Игорь Вольский.

Эту информацию изданию подтвердил народный депутат, координатор батальона Национальной гвардии имени Кульчицкого Андрей Антоныщак.

«Два автомобиля, в которых находились Вольский и начальник УМВД во Львовской области Дмитрий Загария перевернулись, после того как один из них подорвался на фугасе. Вольский погиб. Судьба остальных людей пока точно неизвестна. В данный момент на спасение отправились спецназовцы, поскольку от Дмитрия Загарии пришла СМС о помощи», - сообщил Антоныщак.

В Главном управлении МВД Украины во Львовской области данную информацию не опровергли, однако ее не комментируют.