"Азов" заявляет об освобождении Павлополя (фото)

"Освобожден Павлополь. Начинается штурм Октября", - говорится в сообщении на странице батальона в Facebook.

Как сообщал УНИАН, батальон "Азов" отбил у боевиков населенный пункт Коминтерново.

Об этом говорится в сообщении на странице батальона в Вконтакте.

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"Над Коминтерново развевается Украинский Флаг. За Широкино зачищаем второй блок-пост. "Азов" разворачивает полномасштабное наступление. По всей линии фронта идут ожесточенные бои. Некоторые смежные подразделения спецназа, не будем уточнять какие, покинули поле боя еще до начала активных боевых действий. Тем не менее наступление продолжается", - сообщает "Азов".