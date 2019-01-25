Командующий ОС назвал признаки подготовки России к полномасштабной агрессии против Украины

Командующий Объединенными силами считает, что вероятность российской атаки увеличилась после того, как в ноябре 2018 года в Керченском проливе было совершено нападение на украинские корабли.

Командующий Объединенными силами Сергей Наев рассказал о ключевых признаках подготовки России к полномасштабной агрессии против Украины.

Об этом идет речь в публикации в Kyiv Post, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Среди этих признаков, по словам Наева, - увеличение группировки войск РФ вблизи границы с Украиной, в том числе самолетов, перебрасывание оперативных групп РФ на оккупированный Донбасс, использование особого типа спутниковой связи российскими генералами и увеличение сбора разведданных.

«Во-первых, они увеличили численность своих войск в этом районе. Например, там, где на базах возле украинско-российской границы было восемь батальонных тактических групп, сейчас они увеличили этот показатель до 12 в районе моей ответственности», - заявил он.

«Они также значительно увеличили количество самолетов, готовых действовать с аэродромов на их стороне границы в Донецкой области», - добавил Наев.

По его словам, более важным свидетельством было то, что «российские оперативные группы прибыли в Донецкую и Луганскую области, о чем мы узнали из перехватов их спутниковой связи».

Наев отметил, что также был обнаружен особый тип спутниковой связи, который используют старшие российские офицеры. Присутствие российских генералов свидетельствует о важных принятых решениях и перегруппировке войск - вероятно, в рамках подготовки к общему наступлению.

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Он отметил, что их возможности сбора разведывательных данных возросли в три раза: больше разведывательных групп, радиоэлектронных групп. Все это стандартные мероприятия, которые проводятся при подготовке к наступлению.

Также Наев считает, что вероятность российской атаки увеличилась после случая в ноябре прошлого года в Керченском проливе, когда российские военно-морские суда напали на три украинских корабля, которые пытались перейти из Черного моря в Азовское. Россияне захватили украинские суда, ранили троих украинских моряков и забрали в плен 24 члена экипажей.

Наев считает, что агрессия РФ в районе Керченского пролива является частью российского плана взять под свой контроль Азовское побережье Украины и создать наземный коридор к западу от территории, которую Москва занимает, через Мариуполь и дальше в Крым. Он предупреждает, что кремлевская пропаганда, утверждающая, что Украина хочет использовать химическое оружие против Донецка, направленная на создание повода для оправдания такого российского нападения.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

15 и 16 января Лефортовский райсуд Москвы продлил сроки ареста для 21 украинского военнопленного моряка до 24 апреля, для трех раненых моряков - до 26 апреля.

18 января адвокаты в полном объеме обжаловали все решения о продлении ареста, все жалобы поданы в установленный российским законодательством трехдневный срок.