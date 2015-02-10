В районы Донецка, Брянки и Первомайска перебрасывается живая сила и техника боевиков

Об этом сообщает руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

Читайте такжеИС: в район Дебальцево боевики перебросили около 25 единиц бронетехники

"Переброска осуществляется через Алчевск и Перевальск. В частности, за сутки зафиксировано перемещение 2 конвоев (порядка 20 крытых грузовиков с живой силой и боеприпасами) и порядка 10 единиц бронированной техники (из них 4 танка)", - сообщил Дмитрий Тымчук.

По его информации, в район Донецка зафиксировано перемещение колоны из 26 единиц боевой техники (танки - до 10 единиц, ББМ, грузовые и специальные автомобили). По предварительным данным, в Донецк перебрасывается батальонная тактическая группа российских войск.