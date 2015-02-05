ИС: Боевикам не хватает снарядов, поставки из России не перекрывают расход боеприпасов (видео)

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в Facebook.

«В первую очередь – к ствольной артиллерии и РСЗО. По подсчетам самих боевиков, огневой дивизион на направлении «главного удара» в среднем в течении суток выстреливал в ходе «наступления» до 150 тонн снарядов. Поставки из России не перекрывают такой расход боеприпасов. Этим вызвано некоторое снижение интенсивности обстрелов со стороны террористов на протяжении последних суток», - сообщает Тымчук.

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Сейчас командование российско-террористических войск пытается решить данную проблему. На станцию разгрузки Иловайск на протяжении нескольких последних суток за ночь пребывает в среднем 2 учетных эшелона боеприпасов наиболее используемых калибров, которые за следующий световой день доставляются непосредственно на огневые позиции.

«Оперативные заявки на получение боеприпасов от отдельных формирований боевиков удовлетворяются автомобильным транспортом. Так, после переброски в район Донецка мощной артиллерийской группы российско-террористических войск (26 единиц САУ 2С19 «Мста-С»), уже в течении трех суток боевики автотранспортом перебрасывают в Донецк боеприпасы для данной артгруппы (в среднем в сутки фиксируется до 20 груженных «Камазов»)», - сообщил Тымчук.