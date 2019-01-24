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На Донбассе оккупанты усиливают давление на людей, которые не отказались от украинского гражданства - разведка

13:33, 24 января 2019
Война
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Оккупанты усиливают давление на жителей Донбасса, которые не отказались от украинского гражданства / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

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"Российские оккупационные администрации усиливают давление на жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые не желают отказываться от украинского гражданства. В частности, руководители отдельных предприятий не выплачивают заработную плату или уменьшают ее размер работникам, которые не имеют так называемых республиканских паспортов", - отметил Праута.

По его словам, в то же время, работникам предприятий сообщают о возможности первоочередного получения российского гражданства при наличии "паспорта ДНР/ЛНР".

Кроме того, по данным разведки, среди людей пенсионного возраста интенсивно распространяются слухи о подготовке "правительственных распоряжений" о выплате пенсий только владельцам паспортов так называемых "ДНР/ЛНР" и принудительное изъятие паспортов граждан Украины. "Указанное вызывает недовольство местного населения пожилого возраста из-за нежелания осуществлять замену документов для сохранения возможности получения пенсионных выплат от Правительства Украины", - добавил представитель Минобороны.

Как сообщал УНИАН, Россия в три раза усилил разведку на Донбассе и готовится к наступлению.

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Теги: #Донбасс#боевики