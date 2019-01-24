На Донбассе оккупанты усиливают давление на людей, которые не отказались от украинского гражданства - разведка

В частности, руководители отдельных предприятий не выплачивают заработную плату или уменьшают ее размер работникам, которые не имеют так называемых республиканских паспортов.

На Донбассе оккупанты усиливают давление на людей, которые не отказались от украинского гражданства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

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"Российские оккупационные администрации усиливают давление на жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые не желают отказываться от украинского гражданства. В частности, руководители отдельных предприятий не выплачивают заработную плату или уменьшают ее размер работникам, которые не имеют так называемых республиканских паспортов", - отметил Праута.

По его словам, в то же время, работникам предприятий сообщают о возможности первоочередного получения российского гражданства при наличии "паспорта ДНР/ЛНР".

Кроме того, по данным разведки, среди людей пенсионного возраста интенсивно распространяются слухи о подготовке "правительственных распоряжений" о выплате пенсий только владельцам паспортов так называемых "ДНР/ЛНР" и принудительное изъятие паспортов граждан Украины. "Указанное вызывает недовольство местного населения пожилого возраста из-за нежелания осуществлять замену документов для сохранения возможности получения пенсионных выплат от Правительства Украины", - добавил представитель Минобороны.

Как сообщал УНИАН, Россия в три раза усилил разведку на Донбассе и готовится к наступлению.