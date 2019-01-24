Россия в три раза усилила разведку на Донбассе и готовится к наступлению – Наев

Россия увеличила количество войск в зоне конфликта. Там, где было восемь тактических батальонов возле украинско-российской границы, их стало двенадцать.

Российская Федерация в три раза усилила разведку на Донбассе, из чего можно сделать вывод о подготовке к полномасштабному наступлению на Украину.

Такую точку зрения высказал командующий Объединенных сил Сергей Наев в интервью, опубликованном в журнале «Новое время».

Генерал утверждает, что есть несколько индикаторов подготовки Россией масштабного наступления на Украину.

«Во-первых, они увеличили количество войск в зоне конфликта. Например, там, где было восемь тактических батальонов возле украинско-российской границы, их стало двенадцать. И это только в моей зоне ответственности. Они также существенно увеличили количество авиации, готовой к действиям с воздушных баз по ту сторону линии фронта, возле Донецка», - отметил он.

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По словам Наева, в Донецкой и Луганской областях активизировались российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Это удалось установить благодаря перехвату их разговоров. Украинские военные обнаружили особый тип спутниковой связи, используемой старшим офицерским составом российской армии. Присутствие российских генералов доказывает, что происходит перегруппировка войск, а это, скорее всего, подготовка к наступлению.

«Их разведывательные мощности увеличились в три раза: больше ДРГ, больше групп перехвата радиопереговоров, больше шпионов. Так происходит, как правило, накануне наступления», - рассказал командующий ООС.

Он считает, что вероятность наступления российских войск начала нарастать после инцидента в Керченском проливе в ноябре, когда российские военно-морские силы атаковали три украинских корабля, шедших из Черного моря в Азовское.

По мнению генерала, агрессия России в Черном море - это часть российского плана о взятии под контроль всего побережья Азовского моря и расширении зоны присутствия России в западном направлении, через Мариуполь и до Крыма.

Также Наев сообщил, что «новости» российских СМИ о якобы готовящемся Украиной использовании химического оружия в Донецке - это медийное сопровождение, которое должно оправдать необходимость наступления.

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