Боевики сконцентрировали усилия на луганском направлении

Об этом сообщает пресс-центр АТО. По его данным, в течение дня интенсивность обстрелов позиций украинских военных в зоне АТО несколько уменьшилась.

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"Здесь (в направлении Луганска - УНИАН) боевики 25 раз обстреляли позиции сил АТО. Больше всего от огневых ударов преступников, которые использовали системы залпового огня "Град" пострадали населенные пункты Новотошковское, Ольховое, Крымское, Счастье", - информируют в АТО.

На дебальцевском направлении состоялись боевые столкновения в районе населенных пунктов Чернухино и Миус.

На донецком направлении боевики обстреляли 15 населенных пунктов из артиллерии и минометов. На Мариупольском направлении от обстрелов пострадал поселок Чермалык.

Всего за день преступники 61 раз нанесли удары по украинским позициям и мирным населенным пунктам.

Как отмечается в сообщении, в ответ украинская артиллерия дала врагу достойный отпор. По предварительным данным уничтожено более 20 боевиков и 7 единиц техники.