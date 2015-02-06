Силы АТО провели успешную операцию в районе села Редкодуб – Цеголко
14:27, 06 февраля 2015Война
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Украинские военнослужащие провели успешную операцию в районе села Редкодуб Донецкой области: на блокпост завезено оружие и вывезено раненых.
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.
"Украинские военные провели успешную операцию в районе Редкодуба. В результате на наш блокпост завезено оружие, боеприпасы и продукты. Вывезли всех раненых. Об этом президенту доложил министр обороны. По его словам, продолжаются мероприятия по уничтожению противника вокруг Редкодуба", - сказано в сообщении.
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Напомним, ранее сообщалось, что силы АТО обнаружили диверсионную группу боевиков, которые под видом бойцов батальона "Айдар" обстреливали жилые районы Авдеевки.
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