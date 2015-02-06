Силы АТО обнаружили боевиков, обстреливавших жилые районы Авдеевки под видом батальона "Айдар"
Силы АТО обнаружили диверсионную группу боевиков, которые под видом бойцов батальона "Айдар" обстреливали жилые районы Авдеевки.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.
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Он рассказал, что боевики продолжают информационную кампанию с целью дискредитации Вооруженных сил Украины и иных формирований. "По оперативным данным, в районе города Авдеевка обнаружена диверсионно-разведывательная группа незаконного вооруженного формирования, которое осуществляет обстрелы сил АТО и жилые массивы под видом бойцов батальона "Айдар". Официально заявляем, что этот батальон несет службу на Луганщине и ни одного военнослужащего этого подразделения в Авдеевке нет", - подчеркнул Лысенко.
Ранее УНИАН сообщал, что сайт боевиков опубликовал фото, доказывающее, что больницу в Донецке обстреляли они.