Силы АТО обнаружили боевиков, обстреливавших жилые районы Авдеевки под видом батальона "Айдар"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

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Он рассказал, что боевики продолжают информационную кампанию с целью дискредитации Вооруженных сил Украины и иных формирований. "По оперативным данным, в районе города Авдеевка обнаружена диверсионно-разведывательная группа незаконного вооруженного формирования, которое осуществляет обстрелы сил АТО и жилые массивы под видом бойцов батальона "Айдар". Официально заявляем, что этот батальон несет службу на Луганщине и ни одного военнослужащего этого подразделения в Авдеевке нет", - подчеркнул Лысенко.

Ранее УНИАН сообщал, что сайт боевиков опубликовал фото, доказывающее, что больницу в Донецке обстреляли они.