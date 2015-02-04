Сайт боевиков опубликовал фото, доказывающее, что больницу в Донецке обстреляли они

На фотографии отчетливо видно, что артиллерийский удар пришелся на фасад городской поликлинической больницы № 27, который выходит на Донецк, сообщает Остров.

Это доказывает, что снаряды или мины были выпущены с территории города, подконтрольной террористам.

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"При этом в качестве подписи к фотографии сообщается, что по данным "министерства обороны ДНР", "огонь по Текстильщику ведется украинскими силовиками со стороны города Марьинка"", - сказано в сообщении издания.

Однако Марьинка, которая контролируется украинскими силовиками, находится на противоположной от пострадавшего в результате обстрела фасада больницы. Снаряды, выпущенные из Марьинки, никак не могли попасть фасад больницы, который выходит на Донецк.

Ранее УНИАН сообщал, что под обстрел боевиков в Донецке кроме больницы попали детский сад и стоматология. В результате обстрела погиб как минимум один человек. Боевики утверждают, что на территории больницы погибло от 5 до 15 человек.