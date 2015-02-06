На "границе" Украины и аннексированного Крыма пограничники зафиксировали российский вертолет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

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"Напротив участка Бердянского пограничного отряда зафиксировано ведение воздушной разведки российским вертолетом Ми-8, который двигался без пересечения административной границы Херсонщины и Автономной Республики Крым", - сказал Лысенко.

Напомним, в июле 2014 года УНИАН сообщал, что Россия использует оккупированный Крым как базу для воздушной разведки.