Россия использует оккупированный Крым как базу для воздушной разведки - ГПСУ

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

«Россияне продолжают воздушную разведку территории Украины», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ течение одного дня пограничники обнаружили три немаркированных беспилотника«В 22.30 29.07.14 пограничным нарядом обнаружен полет беспилотного летательного аппарата, который на высоте до 4 км двигался вдоль административной границы АР Крым (без пересечения административной границы) в направлении н.п. Хорлы Херсонской области», - отмечает Держприкодонслужба.

Также сообщается, что «в 23.15 29.07.14 пограничниками снова зафиксирован полет уже 3 беспилотных летательных аппаратов, которые на высоте до 4 км двигались над материковой частью Украины и вернулись в АР Крым».