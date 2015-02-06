За прошлые сутки интенсивность обстрелов Дебальцево снизилась – Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

В частности, по его словам, ситуация в зоне АТО характеризуется сохранением высокой интенсивности обстрелов боевиками позиций украинских сил, ведением боевых и активных диверсионно-разведывательных действий вдоль линии разграничения, на объектах инфраструктуры и путях логистического обеспечения.

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«В районе города Дебальцево интенсивность обстрелов за последние сутки несколько снизилась. В то же время беспокойной остается ситуация на Луганском и Мариупольском направлениях», - сказал Лысенко.

Так, по его словам, после многочисленных обстрелов из разного оружия боевики прибегали к штурмам опорных пунктов и блокпостов близ населенного пункта Редкодуб Артемовского района Донецкой области и возле поселка Миус Попаснянского района Луганской области.

«Боевики 5 раз обстреливали наши позиции из установок «Град», танков, минометов...», - отметил Лысенко.

По его словам, украинским военным удалось сохранить целостность обороны. «Все атаки были отражены», - подчеркнул он.

Продолжая говорить о ситуации вокруг Дебальцево, Лысенко напомнил, что была достигнута предварительная договоренность об организации «коридора» для эвакуации мирных жителей из города Дебальцево.

"Однако ночью боевики трижды обстреляли город из минометов и реактивных систем залпового огня "Град". Таким образом, возможны новые вооруженные провокации со стороны боевиков", - сказал он.