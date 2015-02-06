Создан коридор для эвакуации мирных жителей из Дебальцево – МВД
09:30, 06 февраля 2015Общество
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Советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил о создании коридора из Дебальцево, по которому началась эвакуация мирных жителей.
REUTERS
Об этом он сообщил в Facebook.
«Только что подтвердили "зеленый коридор" из Дебальцево. Буду находиться там. Вывозим людей», - написал Шкиряк.
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Дебальцево остается самой «горячей точкой» на Донбассе на протяжении последних двух недель. Недавно со стороны Алчевска под Дебальцево был отправлен из «ЛНР» некий «отряд специального назначения» общей численностью до 70 человек. Порядка 80% личного состава данного подразделения – граждане РФ.
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