На Донбассе оккупанты подбили грузовую машину с бойцами ВСУ

В данный момент информация о раненых бойцах ООС уточняется.

Возле села Троицкое Луганской области оккупанты подбили грузовую машину, в которых находились украинские военные.

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Эту информацию подтвердил начальник пресс-центра штаба ООС Виталий Саранцев, добавив, что данные уточняются, передает "Обозреватель".

Изначально сообщалось, что подбитых автомобиля было два.

"Да, нам известно об этом событии, сейчас на месте работает медицинская бригада, которая оказывает необходимую помощь пострадавшим. Погибших нет, информация о раненых уточняется", – сказал начальник пресс-центра.

Как сообщалось, 13 января около 19:00 в районе н. п. Калиново на Донбассе силы ООС уничтожили вражескую технику.