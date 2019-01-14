ВСУ уничтожили вражескую технику на Донбассе (видео)

Противник на Донбассе попытался совершить вылазку к позициям украинских воинов.

13 января около 19:00 в районе н.п.Калиново на Донбассе силы ООС нанесли урон противнику, пытавшемуся совершить вылазку к передовым позициям украинских войск.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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"После выявления противника воинами ООС был уничтожен МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер (тягач) легкий бронированный, - УНИАН.) 2-го батальона 6-го отдельного мотострелкового полка 2 АК российско-оккупационных войск", - говорится в его сообщении.

По информации эксперта, подтвержденные потери оккупантов - как минимум один уничтожен, один ранен (реальные потери могут быть большими).

"На видео – фиксация подбитого МТ-ЛБ оккупантов, сделанная сегодня утром", - добавил он, опубликовав ролик.

Напомним, по данным разведки, 13 января четыре оккупанты на Донбассе погибли и трое получили ранения.