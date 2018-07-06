В Италии начинается суд по делу украинского нацгвардейца Маркива

Старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера-гражданина Италии Рокелли и его русского напарника Андрея Миронова возле Славянска 24 мая 2014 года.

В Павия на севере Италии 6 июля начинается судебный процесс по делу 29-летнего бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Первое заседание суда по рассмотрению дела по существу будет проходить в открытом режиме с допуском всех заинтересованных лиц. По прогнозам защитника Виталия Маркива, в этом месяце состоится несколько заседаний, потом процесс продолжится уже осенью.

Его обвиняют в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли, российского переводчика Андрея Миронова и в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона 24 мая 2014 года во время военных действий возле Славянска Донецкой области.

Потерпевшей стороной на процессе выступают семья погибшего фотожурналиста с адвокатом Алессандрой Баллерини, профсоюзная Федерация итальянской прессы и региональная Ассоциация журналистов Ломбардии.

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Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии 12 месяцев находится под стражей в тюрьме в Милане после того, как 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи. Туда он с женой приехал в отпуск к своей матери, которая живет в области Марке.

Украинский военный отвергает все обвинения и отрицает свою причастность к гибели Роккелли и Миронова.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера. Обращение украинских властей содействовать расследованию и создать двустороннюю следственную группу итальянские судебные органы не приняли во внимание.