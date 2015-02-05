В Авдеевке в результате обстрела коксохимического завода погиб рабочий

На момент обстрела в цехах находились люди. Один работник погиб, несколько человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу группы "Метинвест", которой принадлежит завод.

Директор по коммуникациям СКМ Наталья Емченко на своей странице в Facebook дополняет, что погибшему рабочему было 25 лет, у него остались двое детей.

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По ее данным, ранены 8 заводчан. Пострадавшие были доставлены в центральную городскую больницу, где им оказали первую помощь. Поскольку авдеевская больница также находится под обстрелом, раненых повезли в больницу Димитрова.