В Авдеевке в результате обстрела коксохимического завода погиб рабочий
03:32, 05 февраля 2015Война
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4 февраля Авдеевский коксохимический завод подвергся массированному артиллерийскому обстрелу.
В Авдеевке в результате обстрела коксохимического завода погиб рабочий / Фото УНИАН
На момент обстрела в цехах находились люди. Один работник погиб, несколько человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу группы "Метинвест", которой принадлежит завод.
Директор по коммуникациям СКМ Наталья Емченко на своей странице в Facebook дополняет, что погибшему рабочему было 25 лет, у него остались двое детей.
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По ее данным, ранены 8 заводчан. Пострадавшие были доставлены в центральную городскую больницу, где им оказали первую помощь. Поскольку авдеевская больница также находится под обстрелом, раненых повезли в больницу Димитрова.
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