Штаб ООС рассказал о ситуации на Донбассе накануне Рождества
19:33, 06 января 2019Война
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Украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, подчеркивают в пресс-центре операции Объединенных сил.
Украинские военные придерживаются условий прекращения огня / фото Лана Борисова, Facebook
На Донбассе за текущие сутки, в период с 00.00 до 18.00, нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск не зафиксировано.
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Об этом сообщает в сводке пресс-центр операции Объединенных сил.
«В то же время, несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня», - сказано в сообщении.
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