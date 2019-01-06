Штаб ООС рассказал о ситуации на Донбассе накануне Рождества

Украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, подчеркивают в пресс-центре операции Объединенных сил.

На Донбассе за текущие сутки, в период с 00.00 до 18.00, нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск не зафиксировано.

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Об этом сообщает в сводке пресс-центр операции Объединенных сил.

«В то же время, несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня», - сказано в сообщении.