Оккупанты на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ сегодня получил повреждение.

С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра операции Объединенных сил, размещенной на странице ООС в Facebook.

Случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сегодня не зафиксировано.

«Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе хутора Вольный на Луганском направлении. В результате обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил повреждение», - говорится в сообщении.

Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, отметили в пресс-центре.