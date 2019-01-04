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Оккупанты на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня

19:14, 04 января 2019
Война
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Вследствие обстрелов один военный получил повреждения \ фото Лана Борисова, Facebook

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Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра операции Объединенных сил, размещенной на странице ООС в Facebook.

Случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сегодня не зафиксировано.

«Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе хутора Вольный на Луганском направлении. В результате обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил повреждение», - говорится в сообщении.

Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, отметили в пресс-центре.

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Теги: #Донбасс#обстрелы