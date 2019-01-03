В Закарпатской бригаде ВСУ подтвердили, что их боец попал в плен боевиков на Донбассе

К процессу возвращения военнослужащего привлечены международные организации.

128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада подтвердила, что их боец попал в плен боевиков на Донбассе.

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Об этом говорится в сообщении на странице бригады в Facebook.

"В связи с распространением подконтрольными российско-оккупационным войскам СМИ видео с объяснениями Андрея Качинского, сообщаем следующее: да, на видео действительно военнослужащий нашей бригады. Мы понимаем, что данные объяснения получены под давлением и никоим образом не осуждаем его за это. Более того, подчеркиваем, что он не может нести ответственность за свои слова", - подчеркивается в заметке.

Отмечается, что со своей стороны бригада делает все возможное для скорейшего возвращения бойца домой.

"К процессу привлечены международные организации. Близким Андрея оказывается всесторонняя поддержка", - сообщили в бригаде.

Как сообщал УНИАН, 2 января стало известно, что в ночь с 28 на 29 декабря 2018 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

29 декабря военная прокуратура внесла сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.

В то же время интернет-ресурсы оккупантов заявили о взятии в плен украинского военного и обнародовали снимки автомата бойца ВСУ.

Пресс-служба 128-й бригады подтвердила, что номер автомата АКС-74У, показанного в сети, действительно закреплен за пропавшим военнослужащим.