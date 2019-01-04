В Краматорске сдались полиции трое пособников боевиков

Сейчас полиция проверяет деятельность экс-наемников.

За прошедшие сутки в Краматорский отдел полиции сдались трое пособников боевиков. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

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Отмечается, что все они дежурили на блокпостах террористов и устали скрывать свое противозаконное прошлое.

В частности, в полицию обратился 43-летний местный житель, который с мая по июнь 2014 года находился в рядах "служащих" так называемой "ДНР" и незаконно осуществлял контрольно-пропускной режим на одном из блокпостов Краматорска.

А также два брата 29 и 36 лет, которые вступили в ряды незаконного вооруженного формирования в апреле 2014 года и несли службу на блокпостах своего города.

"После освобождения Краматорска от боевиков, в июле 2014 года, все трое остались в городе, однако тщательно скрывали свою прошлую связь с боевиками. О возможности освобождения от наказания узнали из интернет-ресурсов, поэтому и решили добровольно обратиться в полицию", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что ч. 6 ст. 260 УК гарантирует участникам незаконных вооруженных формирований освобождение от уголовной ответственности в случае добровольной сдачи правоохранительным органам.

Сейчас полиция проверяет деятельность экс-наемников: если будет доказано, что они не совершали тяжких преступлений, мужчин официально освободят от уголовной ответственности.