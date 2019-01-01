Праздник в оккупации: появились фото новогоднего Донецка
16:18, 01 января 2019Война
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В оккупированном городе отметили Новый год.
В оккупированном Донецке основные массовые празднования встречи Нового года проходили на центральной площади города у главной елки.
В соцсетях жители делятся фотографиями с мероприятия, а также видео салюта, которым был встречен 2019 год, передают "Донецкие новости".
Как сообщалось ранее, в большинстве городов подконтрольной украинской власти части Донецкой области были отменены салюты из-за обстановки в регионе, в частности, это касалось Мариуполя, Славянска, Покровска.
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Новость в сюжете: Празднование Нового года и Рождества 2019