Праздник в оккупации: появились фото новогоднего Донецка

В оккупированном городе отметили Новый год.

В оккупированном Донецке основные массовые празднования встречи Нового года проходили на центральной площади города у главной елки.

В соцсетях жители делятся фотографиями с мероприятия, а также видео салюта, которым был встречен 2019 год, передают "Донецкие новости".

Как сообщалось ранее, в большинстве городов подконтрольной украинской власти части Донецкой области были отменены салюты из-за обстановки в регионе, в частности, это касалось Мариуполя, Славянска, Покровска.