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Праздник в оккупации: появились фото новогоднего Донецка

16:18, 01 января 2019
Война
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В оккупированном Донецке основные массовые празднования встречи Нового года проходили на центральной площади города у главной елки.

В соцсетях жители делятся фотографиями с мероприятия, а также видео салюта, которым был встречен 2019 год, передают "Донецкие новости".

Как сообщалось ранее, в большинстве городов подконтрольной украинской власти части Донецкой области были отменены салюты из-за обстановки в регионе, в частности, это касалось Мариуполя, Славянска, Покровска.

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Новость в сюжете: Празднование Нового года и Рождества 2019
Теги: #Донбасс#Донецк#фото