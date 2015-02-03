По состоянию на утро в Донецкой области погибли шесть мирных жителей, 18 ранены - МВД

Как сообщает ОСО ГУМВД Украины в Донецкой области, вслед за Авдеевкой, Марьинкой, Дебальцево, Дзержинском незаконные вооруженные формирования нанесли артудару по городу Курахово Марьинского района.

По состоянию на сегодняшнее утро от обстрелов боевиков погибли 6 мирных жителей, в том числе 11-летняя девочка. Ранения различной степени тяжести получили 18 человек. По всем фактам правоохранителями открыты уголовные производства.

В Дебальцевский горотдел милиции из морга поступили сообщения о смерти 40-летнего мужчины и 11-летней девочки, погибших от многочисленных осколочных ранений во время артобстрела боевиками поселка Мироновское Дебальцевского городского совета. Полные данные о пострадавших и обстоятельства смерти устанавливаются.

Читайте такжеНовотошковку накрыли "Градом", погибли две женщины - МоскальТакже снаряды противника оборвали жизнь еще трех человек в Дебальцево: 82-летней женщины, 81-летнего пенсионера и 49-летнего мужчины. Смертельные ранения получила жительница Авдеевки 1931 года рождения.

Среди раненых - жители Авдеевки, Дебальцево, Углегорска, Марьинки, Артемовского и Ясиноватского районов. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницы.

2 февраля боевики нанесли удар по Курахово. "9 неразорвавшихся снарядов систем залпового огня были обнаружены в жилой застройке. По предварительным данным, никто не пострадал. На местах обстрелов работают сотрудники Марьинского райотдела милиции, МЧС и военные", - говорится в сообщении.