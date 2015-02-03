Вчера боевики совершили 7 атак на Мариуполь с применением минометов, артиллерии и "Градов" (видео)

Вчера в направлении Мариуполя начато 7 атак с применением минометов, артиллерии и "Градов", передает 0629.

Об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО сектора "М" Дмитрий Чалый.

Позиции ВСУ подверглись обстрелу:

3.30 - Чермалык - АГС (автоматический гранатомет) и стрелковое оружие.

11:40 - Николаевка - миномет.

12:50 - Чермалык - миномет.

13:00 - Николаевка - артиллерия.

14:10 - Талаковка - "Град".

17:40 - Мариуполь - "Град".

19:30 - Чермалык - стрелковое оружие.

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Погибших и раненых со стороны военнослужащих Украины нет.

На 8 часов утра сообщений о боевых столкновениях нет.

Пресс-служба горсовета уточняет, что вчера, около 17:30 жители Левобережья могли слышать звуки взрывов. По имеющейся информации, в настоящее время боевиками так наз. "ДНР" был произведен обстрел территории севернее блокпоста в районе ЖМР "Восточный".

Снаряды разорвались севернее блокпоста в поле.

Пострадавших и раненых нет. Заявок по линии МЧС и скорой медицинской помощи нет.

ЖМР "Восточный" и другим районам Мариуполя ничего не грозит. Ситуация контролируется.

Напомним, вчера УНИАН сообщал, что, по информации полка спецназначения "Азов" боевики продолжают наступление на Мариуполь.