Вчера боевики совершили 7 атак на Мариуполь с применением минометов, артиллерии и "Градов" (видео)
2 февраля в направлении Мариуполя произошло 7 атак с применением минометов, артиллерии и "Градов".
Вчера в направлении Мариуполя начато 7 атак с применением минометов, артиллерии и "Градов", передает 0629.
Об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО сектора "М" Дмитрий Чалый.
Позиции ВСУ подверглись обстрелу:
3.30 - Чермалык - АГС (автоматический гранатомет) и стрелковое оружие.
11:40 - Николаевка - миномет.
12:50 - Чермалык - миномет.
13:00 - Николаевка - артиллерия.
14:10 - Талаковка - "Град".
17:40 - Мариуполь - "Град".
19:30 - Чермалык - стрелковое оружие.
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Погибших и раненых со стороны военнослужащих Украины нет.
На 8 часов утра сообщений о боевых столкновениях нет.
Пресс-служба горсовета уточняет, что вчера, около 17:30 жители Левобережья могли слышать звуки взрывов. По имеющейся информации, в настоящее время боевиками так наз. "ДНР" был произведен обстрел территории севернее блокпоста в районе ЖМР "Восточный".
Снаряды разорвались севернее блокпоста в поле.
Пострадавших и раненых нет. Заявок по линии МЧС и скорой медицинской помощи нет.
ЖМР "Восточный" и другим районам Мариуполя ничего не грозит. Ситуация контролируется.
Напомним, вчера УНИАН сообщал, что, по информации полка спецназначения "Азов" боевики продолжают наступление на Мариуполь.