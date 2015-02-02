Авдеевский коксохим прекратил работу из-за обстрела террористов
Террористы обстреляли Авдеевский коксохимический завод, что привело к остановке его работы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.
"Из города Ясиноватая террористы обстреляли Авдеевский коксохимический завод, в результате чего получил ранение работник предприятия. Сейчас завод не работает, и это может привести к прекращению отопления в городе", - отметил Лысенко.
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Ранее УНИАН сообщал, что Яценюк поручил усилить охрану Авдеевского коксохимического завода и включить Авдеевку в перечень населенных пунктов, где проводится антитеррористическая операция.
Справка УНИАН. Авдеевский коксохимический завод - крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. На заводе выпускается около 30 видов продукции, основной из которых является кокс для металлургии.
АКХЗ входит в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.