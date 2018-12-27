В ТКГ согласовали "новогоднее" перемирие на Донбассе с 29 декабря - Марчук

Киев намерен максимально использовать "режим тишины" для ремонта объектов критически важной инфраструктуры.

Стороны вооруженного конфликта на Востоке Украины согласовали введение бессрочного режима прекращения огня с полуночи 29 декабря по Киевскому времени.

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Об этом в эфире телеканала «Прямой» сообщил представитель Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук.

«На заседании сегодняшней группы (рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ - УНИАН) в режиме (видео) конференции обсуждалось предложение Украины, которое было внесено на прошлом заседании о введении режима тишины», - сказал он.

«Мы подчеркнули, что этот режим "тишины" нужно максимально использовать для ремонта объектов критически важной инфраструктуры. Их, к большому сожалению, несколько», – добавил Марчук.

Представитель Украины выразил надежду, что режим тишины начнется уже со следующей ночи - "то есть с 29 декабря этого года, ноль-ноль часов".

Ранее в пресс-центре ОС заявили, что одразделения Вооруженных сил Украины, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, после завершения военного положения остаются в полной боевой готовности.