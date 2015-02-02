Пограничники зафиксировали вражеский беспилотник рядом с Мариуполем - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

"Вчера на направлении "Павлополь - Мариуполь" украинский пограничный наряд зафиксировал пролет беспилотного летательного аппарата", - сообщил Лысенко.

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Также он рассказал, что "в связи с частыми артиллерийскими и минометными обстрелами боевиков, временно прекращены пропускные операции через контрольные пункты Курахово и Георгиевка на направлении "Донецк - Курахово".

Ранее УНИАН сообщал, что силовики уничтожили вражеский беспилотник под Волновахой.