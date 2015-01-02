Силовики уничтожили вражеский беспилотник под Волновахой

«За минувшие сутки украинские пограничники зафиксировали пролет двух вражеских беспилотников в районе населенного пункта Сартана Донецкой области», - сказал Лысенко.

При этом он добавил, что возле города Волноваха (Донецкая обл.) украинским военным удалось уничтожить один БПЛА.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погиб один военный, 5 - ранены«Вблизи Волновахи украинские военные уничтожили вражеский беспилотник метким огнем зенитной ракетной установки», - сказал спикер АТО.