Силовики уничтожили вражеский беспилотник под Волновахой
14:04, 02 января 2015Политика
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции был зафиксирован пролет двух вражеских беспилотных летательных аппаратов, один из которых украинские военные уничтожили, сообщил на брифинге в Киеве спикер АТО Андрей Лысенко.
В минувшие сутки в зоне АТО зафиксирован пролет двух вражеских беспилотников / Фото пресс-службы Минобороны
«За минувшие сутки украинские пограничники зафиксировали пролет двух вражеских беспилотников в районе населенного пункта Сартана Донецкой области», - сказал Лысенко.
При этом он добавил, что возле города Волноваха (Донецкая обл.) украинским военным удалось уничтожить один БПЛА.
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погиб один военный, 5 - ранены«Вблизи Волновахи украинские военные уничтожили вражеский беспилотник метким огнем зенитной ракетной установки», - сказал спикер АТО.
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