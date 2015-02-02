Боевики обстреляли центр Попасной из "Градов" - Москаль

Два снаряда взорвались за тридцать метров от здания райгосадминистрации как раз в тот момент, когда там собрались люди, чтобы сесть в автобус и уехать в безопасное место. Чудом никто не пострадал, обошлось без раненых и погибших, сообщает председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль.

"Попасная сейчас одна из самых горячих точек на контролируемой Украиной территории Луганщины", - сообщает председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль.

Читайте такжеВ Луганской области под обстрелами погибли двое мирных жителей"Обстрелы здесь практически не прекращаются. На прошлой неделе террористы так же из «Града» обстреляли жилой квартал, вблизи которого эвакуировали пациентов психоневрологического интерната (тогда были ранены двое мирных жителей). Сейчас - опять аналогичный случай. Нет никаких сомнений, что стреляют целенаправленно туда, где накапливаются группы людей. Военные это или гражданские - для боевиков нет никакого значения", - заявил он.