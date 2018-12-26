Оккупанты обстреляли позиции ООС из минометов, один украинский боец был ранен (видео)
25 декабря российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного минского соглашениями.
Об этом сообщается в пресс-центре ООС.
В частности, враг совершил обстрел из минометов калибра 120 и 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении, а в районе поселка Золотое-4 на Попаснянском направлении - из минометов калибра 82 мм.
"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Новотошковское, станица Луганская - на Луганском направлении и в районе города Авдеевка на Донецком направлении", - рассказали в пресс-центре.
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За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Для подавления огневых провокаций противника, подразделения обороняющихся применяли дежурные огневые средства.
По данным разведки, 25 декабря один оккупант был уничтожен и двое ранены.
В течение текущих суток враг открыл огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.
Как сообщал УНИАН, вблизи Хрустального на Луганщине оккупанты разместили 22 "Града".