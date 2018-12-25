Вблизи Хрустального на Луганщине оккупанты разместили 22 "Града" - СЦКК

Также боевики пророссийских формирований убрали с мест постоянного хранения 24 гаубицы и четыре реактивные системы залпового огня.

Об этом сообщает в Facebook украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), отмечая, что данный факт установил беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и зафиксирован в отчете миссии от 24 декабря.

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В СЦКК напомнили, что миссия в своих отчетах от 17 и 22 ноября текущего года уже отмечала скопление наемниками вооруженных формирований РФ у этого населенного пункта запрещенных реактивных систем залпового огня. Тогда было замечено, соответственно, 16 и 21 единица БМ-21 «Град».

Также 24 декабря за линиями отвода в постоянном месте хранения тяжелого вооружения в неподконтрольном властям районе Луганской области наблюдатели миссии зафиксировали, что до сих пор не хватает 14 единиц самоходных гаубиц (2С1), 10 буксировочных гаубиц (девяти Д-30 «Лягушка», 122 мм и одной 2А65 «Мста-Б», 152 мм), а также четырех единиц РСЗО.

«Такие дерзкие действия российско-оккупационных войск очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности, об откровенном пренебрежении взятых на себя обязательств в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта на Донбассе», - подчеркивает украинская сторона СЦКК.