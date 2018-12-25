Ситуация на Донбассе: 20 обстрелов, трое военных ранены (видео)

Зафиксировано 7 случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Российские оккупационные войска за сутки, 24 декабря, 20 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 7 случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Читайте такжеОфицер ВСУ раскрыл потери оккупантов на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

В частности, боевики осуществили обстрелы дважды: из минометов калибра 120 и 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении, и поселка Пески на Донецком направлении, а из минометов калибра 82 мм по населенном пункте Кряковка на Луганском направлении, поселка Луганское на Донецком направлении, и поселка Гнутово, что на Мариупольском направлении.

Опорные пункты войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Крымское на Луганском направлении, населенного пункта Новоалександровка на Попаснянском направлении, поселков Каменка, Пески, Тарамчук, Луганское на Донецком направлении, поселка Южное на Горловском направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Водяное - на Мариупольском направлении.

Для подавления огневых провокаций противника, подразделения применяли дежурные огневые средства, отмечают в штабе.

За прошедшие сутки трое военнослужащих получили ранения. По данным разведки, 24 декабря одного боевика было уничтожено и шесть ранены.

Как добавляют в штабе, в течение текущих суток боевики огонь не открывали.