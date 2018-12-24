Боевики 11 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе, один украинский военный получил ранения - штаб

В течение дня боевики российско-оккупационных бандформирований 11 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский военный получил ранения.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"В течение текущих суток, по состоянию на 18 часов, российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что противник обстрелял из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Кряковка на Луганском направлении и вблизи поселка Водяное на Мариупольском направлении.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новоалександровка на Попаснянском направлении, поселков Каменка, Пески, Тарамчук на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении", - добавили в штабе.

По информации штаба ООС, украинские военные подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

"В течение текущих суток один военнослужащий получил ранения", - подчеркивается в сообщении.

Ситуация в районе проведения ООС на Донбассе, по данным штаба, остается под контролем украинских военных.