В Авдеевке под обстрелом погибла женщина – МВД

Об этом сообщил в Facebook начальник ГУ МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Боевики обстреливают Авдеевку. Попадание в частный дом по ул.Степная, убита пожилая женщина. Также снаряды упали в районе городского рынка. Ранены двое человек – мужчина и женщина. На месте работает следственно-оперативная группа горотдела милиции. Информация уточняется. Обстрел продолжается», – написал он.

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Аброськин также подчеркнул, что за прошлые сутки в результате обстрелов боевиками были убиты семеро мирных жителей (трое – село Курдюмовка Дзержинского горсовета, двое – село Зеленополье Артемовского района, по одному – село Коммунар Артемовского района и Дебальцево). Ранены четыре человека (Ясиноватский и Артемовский районы, Дебальцево).