В Попасной и Золотом при обстреле погибли трое мирных жителей, не работает мобильная связь

Об этом сообщили в пресс-службе председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

Как отметили в пресс-службе, в течение вчерашнего дня и минувшей ночи практически не прекращались обстрелы Попасной, Станицы Луганской и Счастья.

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«В Попасной по ул. Пушкина разрушен жилой дом, 45-летняя хозяйка погибла под обломками, 44-летний мужчина получил тяжелые травмы», - говорится в сообщении. При этом отмечается, что «начиная с 3 часов ночи и до 9 утра, террористы со стороны Первомайска неоднократно накрывали Попасную и околицы из «Градов». Есть разрушения в жилом секторе, не работает мобильная связь. Утром на околице города идут бои, боевики используют против украинских силовиков танки».

По данным пресс-службы, «в Золотом вчера реактивные снаряды из «Града» попали в 2-этажный жилой дом по ул. Ломоносова. Погибли двое мирных жителей, еще несколько человек получили ранения. В городе перебиты системы жизнеобеспечения, нет ни электроэнергии, ни центральной воды».