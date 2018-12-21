Хуг рассказал, в каком случае мандат миссии ОБСЕ в Украине может распространиться на Азовский регион

Для расширения мандата миссии надо провести обсуждение данного вопроса Постоянным советом ОБСЕ.

Мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине может распространиться на Черноморско-Азовский регион в случае, если соответствующее решение будет принято Постоянным советом ОБСЕ.

Об этом Радио НВ рассказал экс-заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, пишет "Новое время".

"Для расширения мандата миссии надо провести обсуждение этого вопроса Постоянным советом ОБСЕ, и эти дебаты надо будет провести. Если будет подано это предложение, они будут проведены во время заседания Совета в Вене", - отметил он.

По словам Хуга, если соответствующее предложение будет вынесено на повестку дня Постоянного совета ОБСЕ, 57 государствам-членам ОБСЕ будет необходимо достичь консенсуса касательно расширения мандата мониторинговой миссии.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует осуществить новый проход своих военных кораблей через Керченский пролив с привлечением международных партнеров. Среди них он назвал и представителей миссии ОБСЕ.

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"Будем приглашать представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на наших кораблях, для того, чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил", - сказал Турчинов.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Вследствие тарана пограничного корабля РФ было повреждено буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.