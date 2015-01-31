В Украине завели 1,3 тыс. дел на уклонистов от военной службы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак заявил во время слушаний в Комитете ВР по вопросам нацбезопасности и обороны на тему: “Пути повышения мотивации граждан к прохождению ими военной службы в составе подразделений, участвующих в антитеррористической операции на востоке Украины”.

Руснак отметил, что имеющееся в действующем законодательстве несоответствие строгости наказания за совершение военных правонарушений уровню их социальной опасности в условиях особого периода негативно влияет на качество выполнения воинскими частями задач по назначению и проведения мобилизации.

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“Возбуждено на сегодняшний день 1336 уголовных производств против 7472 военнослужащих за преступления, связанные с уклонением от прохождения военной службы”, - сказал он.

По указанным правонарушениям принято 160 решений суда, из которых большинство приговоров — это наложение штрафов и условное ограничение свободы.