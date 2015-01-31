В Украине завели 1,3 тыс. дел на уклонистов от военной службы
В Украине на сегодняшний день открыто 1336 уголовных производств против 7472 военнослужащих за уклонение от прохождения военной службы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак заявил во время слушаний в Комитете ВР по вопросам нацбезопасности и обороны на тему: “Пути повышения мотивации граждан к прохождению ими военной службы в составе подразделений, участвующих в антитеррористической операции на востоке Украины”.
Руснак отметил, что имеющееся в действующем законодательстве несоответствие строгости наказания за совершение военных правонарушений уровню их социальной опасности в условиях особого периода негативно влияет на качество выполнения воинскими частями задач по назначению и проведения мобилизации.
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“Возбуждено на сегодняшний день 1336 уголовных производств против 7472 военнослужащих за преступления, связанные с уклонением от прохождения военной службы”, - сказал он.
По указанным правонарушениям принято 160 решений суда, из которых большинство приговоров — это наложение штрафов и условное ограничение свободы.