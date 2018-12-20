США предложили Киеву принять несколько кораблей для ВМС Украины – экс-посол

По словам бывшего посла США в Украине, 10-15 патрульных судов в Азовском море вызвали бы тревогу у россиян.

Американская сторона предложила Киеву взять несколько кораблей для ВМС Украины, но у украинской стороны возникли сложности с тем, чтобы принять их.

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Об этом в интервью еженедельнику «Новое время» рассказал экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст.

По его словам, Запад должен сильно отреагировать на акт агрессии РФ против украинских кораблей в Керченском проливе.

«Я вместе со многими другими выступаю за новые санкции, за снабжение Украины новым типом оружия, а также за патруль натовских и американских кораблей в восточной части Черного моря», - указал эксперт.

Отвечая на вопрос о готовности США предоставить Украине серьезное вооружение (ракеты и катера), экс-посол отметил, что подобные предложения Вашингтон уже делал.

«США уже предложили Украине взять некоторые корабли, но сложности с этим возникли у украинской стороны. Сам я, конечно, не военный человек, однако знаю хоть что-то о безопасности. Я думаю, что Украине сейчас нужны небольшие корабли патрулирования (по-английски PT boats) — есть типы Mark IV, Mark V и Mark VI. Такие небольшие корабли быстроходны, у них есть торпеды и ракеты. Я думаю, что флот из 10-15 таких кораблей в Азовском море вызвал бы тревогу со стороны российских военных командиров», - отметил он.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинском буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

Читайте полное интервью Джона Хербста в свежем выпуске журнала «Новое время» (№47 (223).