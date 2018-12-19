Порошенко и Волкер подчеркивают важность мощного ответа на акт агрессии РФ в районе Керченского пролива

Порошенко и Волкер скоординировали подходы относительно продолжения международного давления на российскую сторону, которая должна обеспечить четкое уважение к свободе судоходства.

Президент Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером, в ходе которой стороны подчеркнули важность мощного ответа мира на акт агрессии России в районе Керченского пролива с целью противодействия ползучей оккупации Кремлем Азовского моря.

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Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, Порошенко и Волкер обсудили последствия акта агрессии России в Азово-Керченской акватории и существующие угрозы для региональной безопасности.

«Была подчеркнута важность мощного ответа мира на этот акт агрессии России против Украины с целью противодействия ползучей оккупации Кремлем Азовского моря и Керченского пролива», - говорится в сообщении.

Кроме того, Порошенко и Волкер скоординировали подходы относительно продолжения международного давления на российскую сторону, которая должна обеспечить четкое уважение к свободе судоходства, а также немедленное и безусловное освобождение захваченных моряков и кораблей Украины.

Отмечается, что стороны обсудили последнее развитие событий на Донбассе. Также была отмечена важность дальнейших скоординированных действий относительно перспектив развертывания многонациональной миротворческой миссии под мандатом ООН на всей оккупированной территории Донбасса.

«Собеседники выразили уверенность в том, что международные санкции против России и перспективы их укрепления, в том числе за акт агрессии в Керченском проливе, остаются важным элементом мирного урегулирования ситуации и сдерживания российской агрессии против Украины», - сообщили в пресс-службе.

В ходе переговоров важное внимание было уделено перспективам укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также поддержки на пути дальнейшего внедрения реформ в Украине.

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Президент Украины поблагодарил за три резолюции, принятые Конгрессом США, в том числе по Азову и Голодомору.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинском буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблях, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».