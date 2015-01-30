Неточный обстрел Счастья "подарил" жителям и военным на ужин полторы тонны толстолобика

В общем из воды вытащили полторы тонны рыбы. Ее раздали военным и местным жителям, говорится в сюжете ТСН.

Однако лакомиться ею приходится под звуки обстрелов, которые в последнее время практически не утихают.

Прятаться в блиндажах бойцам приходится чуть ли не половину дневного времени. Военные предполагают, что активность боевиков обусловлена желанием получить "аргументы" перед очередными переговорами о мире.

Читайте такжеПод Станицей боевики пытались форсировать Северский Донец - журналист

"Хотят, скорее всего, перед переговорами больше земли захватить. Помните, Майдан был? Брали заложников, затем ими торговались. Такая же тактика и здесь", - говорят бойцы.

При этом убеждают, что планы врага неизбежно провалятся. Благодаря волонтерам военные обеспечены всем необходимым, а настрой у всех боевой.

Ребята передают привет своим родным и обещают очень скоро вернуться с победой.