Неточный обстрел Счастья "подарил" жителям и военным на ужин полторы тонны толстолобика
Город Счастье вблизи Луганска боевики обстреливают из "Градов" и минометов. В результате попадания в реку Северский Донец нескольких снарядов на поверхность всплыли сотни толстолобиков.
В общем из воды вытащили полторы тонны рыбы. Ее раздали военным и местным жителям, говорится в сюжете ТСН.
Однако лакомиться ею приходится под звуки обстрелов, которые в последнее время практически не утихают.
Прятаться в блиндажах бойцам приходится чуть ли не половину дневного времени. Военные предполагают, что активность боевиков обусловлена желанием получить "аргументы" перед очередными переговорами о мире.
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"Хотят, скорее всего, перед переговорами больше земли захватить. Помните, Майдан был? Брали заложников, затем ими торговались. Такая же тактика и здесь", - говорят бойцы.
При этом убеждают, что планы врага неизбежно провалятся. Благодаря волонтерам военные обеспечены всем необходимым, а настрой у всех боевой.
Ребята передают привет своим родным и обещают очень скоро вернуться с победой.