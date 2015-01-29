Донецкий аэропорт потерял стратегическое значение, поэтому отпала необходимость его удерживать – Генштаб (видео)
Донецкий аэропорт потерял свое стратегическое значение вследствие его разрушения и поэтому удерживать этот объект не было военной необходимости.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко.
“На сегодняшний день мы не видим необходимости назначать кого-то виновным за какое-то поражение, поскольку задачи, которые ставили перед подразделения Вооруженных Сил, выполнены”, - сказал Муженко.
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Также он добавил, что в результате боевых действий, Донецкий аэропорт, в частности, его административная зона, была полностью разрушена, была также разрушена взлетно-посадочная полоса, и поэтому, эта территория уже не представляла какого-то военного стратегического значения. В связи с этим, украинские войска отошли на 1,5 километра от территории аэропорта, где заняли выгодные рубежи. Он также добавил, что это дало им возможность держать под контролем территорию разрушенного аэропорта.