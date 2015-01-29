Донецкий аэропорт потерял стратегическое значение, поэтому отпала необходимость его удерживать – Генштаб (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко.

“На сегодняшний день мы не видим необходимости назначать кого-то виновным за какое-то поражение, поскольку задачи, которые ставили перед подразделения Вооруженных Сил, выполнены”, - сказал Муженко.

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Также он добавил, что в результате боевых действий, Донецкий аэропорт, в частности, его административная зона, была полностью разрушена, была также разрушена взлетно-посадочная полоса, и поэтому, эта территория уже не представляла какого-то военного стратегического значения. В связи с этим, украинские войска отошли на 1,5 километра от территории аэропорта, где заняли выгодные рубежи. Он также добавил, что это дало им возможность держать под контролем территорию разрушенного аэропорта.