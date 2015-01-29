В Генштабе уверяют, что боевикам не взять Дебальцево в котел
15:17, 29 января 2015Война
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Ситуация под Дебальцево Донецкой области сложная, но угрозы возникновения котла, угрозы окружения группировок Вооруженных Сил Украины, нет.
Обстановка под Дебальцевом напряженная / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко.
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“Обстановка под Дебальцево напряженная. Уже не первый день ведутся активные действия со стороны боевиков. Украинские военные адекватно на это реагируют. Ситуация стабилизирована. На это время шли бои в районе Углегорска. Никакой угрозы в настоящее время по поводу создания каких-то котлов в районе Дебальцево не существует”, - сказал Муженко.
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