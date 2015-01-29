В Генштабе уверяют, что боевикам не взять Дебальцево в котел

15:17, 29 января 2015
Война
6660 0

Ситуация под Дебальцево Донецкой области сложная, но угрозы возникновения котла, угрозы окружения группировок Вооруженных Сил Украины, нет.

УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко.

Читайте такжеВ Дебальцево тысячи людей прячутся от "Градов" в подвалах без света, тепла и воды (фото, видео)

“Обстановка под Дебальцево напряженная. Уже не первый день ведутся активные действия со стороны боевиков. Украинские военные адекватно на это реагируют. Ситуация стабилизирована. На это время шли бои в районе Углегорска. Никакой угрозы в настоящее время по поводу создания каких-то котлов в районе Дебальцево не существует”, - сказал Муженко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter