В Дебальцево тысячи людей прячутся от "Градов" в подвалах - без света, тепла и воды (фото, видео)

"Дебальцево обстреливают. По звуку впечатление, что обстреливают со всех сторон. Заезжаем за местными милиционерами. Говорим: все выглядит на то, что сепаратисты хотят взять Дебальцево в кольцо. Начальник милиции бросает пренебрежительно: хотєть не врєдно", - пишет журналистка Громадського Анастасия Станко.

По ее словам, люди готовят себе пищу прямо на огне. В их квартирах нет вторую неделю отопления, света и воды, газа в городе не было никогда. Женщины, которые готовят еду, не позволяют себя снимать.

Несколько жителей откуда-то выходят и зовут журналистов в подвал. Внутри темно, сыро, посередине стол, на нем свеча, за столом сидит женщина и кормит с ложечки четырехлетнюю дочь.

"Люди собираются вокруг нас, они проклинают Порошенко в частности, власть в целом, Америку как источник всех бед и нас в том числе за компанию. Они не хотят уезжать, потому что не на чем, некуда и нет за что. Они хотят чтобы "правительство их не бомбила" - рассказывает Станко.

"Гуманитарку раздают на станции ГСЧС. Возле забора несколько сотен людей, многие с санками. Пакеты с едой передают через забор, внутрь во двор никого не пускают. К нам подходит бабушка. Говорит, что она в очереди от вчера, была 753, теперь 451. (...) Весь диалог и вообще все стояние в очереди сопровождается звуками «Градов». Никто на них, кроме нашей съемочной группы, не обращает никакого внимания", - говорится в репортаже.

Под городской администрацией люди заряжают телефоны от генератора. Но в городе все равно нет связи.

И.о мэра города Александр говорит, что в Дебальцево осталось где-то 30 процентов людей, но это все равно где-то 6-8 тысяч.

"Он говорил с областной властью о возможности эвакуации, но ему сказали, что пока такой возможности нет, да и если включат свет, то и не будет нужды - так по крайней мере считают в Донецкой ОГА. Чтобы это услышать в трубку, господин Александр на четвертом этаже ловил связь, только там это возможно", - пишет Станко.

Как сообщал УНИАН, ситуация в районе Дебальцево является стабильно напряженной, украинские военные держат оборону и обеспечивают защиту определенных рубежей,заявил Порошенко во время встречи с начальником Генштаба генерал-полковником Виктором Муженком.