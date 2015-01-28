Боевики обстреляли ТЭЦ в Счастье, обесточив область - Москаль

Как отмечается в переданном УНИАН сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, вчера около 19.00 "казаки" так называемого "всевеликого войска донского" с Веселой Горы обстреляли теплоэлектростанцию из системы залпового огня «Град».

Несколько реактивных снарядов попали в топливно-транспортную систему, которая подает уголь на станцию.

Один из двух работающих энергоблоков остановился, сработало аварийное отключение, мз-за чего практически вся контролируемая Украиной часть Луганской области осталась без электроэнергии.

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"В сжатые сроки ремонтные бригады устранили повреждения и запустили энергоблок. В течение трех часов подача света была полностью восстановлена, чрезвычайных событий (замерзания систем отопления и т.п.) не произошло", - отметил Москаль. Он подчеркнул, что территория ТЭС была обстреляна прицельно, чтобы оставить без света населенные пункты области.