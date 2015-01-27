Стали известны подробности уничтожения "авиации" боевиков
Так называемая "авиация" боевиков была уничтожена в районе села Вербовая балка под Донецком.
Об этом сообщает народный депутат Борис Филатов на своей странице в Фейсбуке.
По его словам, "авиацию" уничтожили "славные реактивщики родом из центральной Украины" из двух установок "Ураган".
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Филатов сообщает, что попутно "зацепило" склад с боеприпасами боевиков.
"Была авиация у элэнэра. Да вся вышла", - пишет он.
Как сообщал УНИАН, в зоне АТО в результате проведенной специальной операции уничтожено авиатехнику боевиков.
"Это та самая техника, которой хвастались боевики, которые рассказывали, что у них есть авиация, которую они планировали использовать против наших сил, находящихся в районе проведения АТО", - сообщил и.о. руководителя пресс-центра Генштаба Владислав Селезнев.