Стали известны подробности уничтожения "авиации" боевиков

Об этом сообщает народный депутат Борис Филатов на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, "авиацию" уничтожили "славные реактивщики родом из центральной Украины" из двух установок "Ураган".

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Филатов сообщает, что попутно "зацепило" склад с боеприпасами боевиков.

"Была авиация у элэнэра. Да вся вышла", - пишет он.

Как сообщал УНИАН, в зоне АТО в результате проведенной специальной операции уничтожено авиатехнику боевиков.

"Это та самая техника, которой хвастались боевики, которые рассказывали, что у них есть авиация, которую они планировали использовать против наших сил, находящихся в районе проведения АТО", - сообщил и.о. руководителя пресс-центра Генштаба Владислав Селезнев.