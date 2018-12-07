Грибаускайте: во время войны женщины также стоят на передовой

Президент Литвы приняла участие во Втором Украинском женском конгрессе.

Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте отмечает, что во время войны женщины также стоят на передней линии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Литовского государства заявила во время Второго Украинского женского конгресса.

"В такие сложные времена всегда женщины первыми вступают в действие. И ваша страна находится сейчас в состоянии войны, ваша страна находится в борьбе за экономическое процветание. И она борется за европейское будущее", - отметила Грибаускайте.

По ее словам, когда в стране происходят проблемы, первыми ответственность на себя берут женщины.

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"Они знают, что такое ответственность, они начинают учиться этому с раннего детства... Теперь, когда вы в состоянии войны, когда люди защищают свою страну, женщины стоят на передней линии так же", - отметила президент Литвы.

"Как сказал ваш президент, у вас есть 50 тысяч женщин, которые являются военнослужащими. И в моей стране - так же. Они лучший пример для любого и в том числе для мужчин", - сказала Грибаускайте.

Она констатировала, что Украина подвергается открытой агрессии со стороны России.

"Женщины всегда это выдерживают, и они не боятся, когда страна попадает в опасность", - подчеркнула политик.

Грибаускайте напомнила, что когда женщины имеют силу и власть, когда они взаимодействуют с обществом, - это "очень мощный резерв для развития, для защиты и для процветания".

"Лучшие снайперы - это, как правило, женщины. И это правда, это доказанный факт... Снайперы - не только в прямом смысле слова, но и в любом другом смысле. Снайперы являются более точными, когда они выполняют задачи, более ответственными. И они очень сконцентрированы на своей цели", - добавила президент Литвы.