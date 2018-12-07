цей матеріал доступний українською

Грибаускайте: во время войны женщины также стоят на передовой

16:34, 07 декабря 2018
Война
50 0
Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Литовского государства заявила во время Второго Украинского женского конгресса.

"В такие сложные времена всегда женщины первыми вступают в действие. И ваша страна находится сейчас в состоянии войны, ваша страна находится в борьбе за экономическое процветание. И она борется за европейское будущее", - отметила Грибаускайте.

По ее словам, когда в стране происходят проблемы, первыми ответственность на себя берут женщины.

Читайте такжеРоссийские спецслужбы пытались завербовать жен офицеров ВСУ - СБУ

"Они знают, что такое ответственность, они начинают учиться этому с раннего детства... Теперь, когда вы в состоянии войны, когда люди защищают свою страну, женщины стоят на передней линии так же", - отметила президент Литвы.

"Как сказал ваш президент, у вас есть 50 тысяч женщин, которые являются военнослужащими. И в моей стране - так же. Они лучший пример для любого и в том числе для мужчин", - сказала Грибаускайте.

Она констатировала, что Украина подвергается открытой агрессии со стороны России.

"Женщины всегда это выдерживают, и они не боятся, когда страна попадает в опасность", - подчеркнула политик.

Грибаускайте напомнила, что когда женщины имеют силу и власть, когда они взаимодействуют с обществом, - это "очень мощный резерв для развития, для защиты и для процветания".

"Лучшие снайперы - это, как правило, женщины. И это правда, это доказанный факт... Снайперы - не только в прямом смысле слова, но и в любом другом смысле. Снайперы являются более точными, когда они выполняют задачи, более ответственными. И они очень сконцентрированы на своей цели", - добавила президент Литвы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Грибаускайте#война на Донбассе#женщины на войне#женщины в армии